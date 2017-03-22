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SON DAKİKA: Londra Parlamento önünde iki kişi vuruldu

— 22 Mart 2017

Londra’da bugün 14.45 sularında Londra Parlementosu önünde iki kişi, Westminster güvenliği ile çıkan çatışma sonucu vuruldu. Detaylı bilgilerin henüz daha bilinmediği olayda, vurulan iki kişinin terör şüphesiyle güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiği söyleniyor.

Görgü tanıkları etkisiz hale getirilen iki kişinin Westminter’daki Portcullis House’a girmeye çalışırken vuruldukları belirtildi.

Portucullis House’dan gelen birkaç bilgi de, bölgede yaralıların olduğunu belirtirken Metropolitan Polisi’nden henüz kesin bir açıklama yapılmadığı, sadece polisin konu ile ilgilendiği belirtildi.

Twitter ve sosyal medyadan gelen fotoğraflar ve görgü tanıklarından ifadeler devam ediyor, konu ile ilgili gelişmeler devam edecek…

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