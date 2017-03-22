Türk Deniz Şehitliğinde Çanakkale Zaferi coşkusu

ÇANAKKALE Zaferi ve Şehitleri Anma günü 102’nci yılında Portsmouth’daki, Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde düzenlenen resmi tören ile anıldı.

26 Türk deniz şehidinin bulunduğu şehitlikteki törene yedinden yetmişe yüzlerce vatandaş katıldı. Çanakkale Anma Platformu başta olmak üzere bazı dernek ve kurumların organizasyonu ile ücretsiz ulaşımın sağlandığı Gosport Türk Deniz Şehitliği’ne Londra’dan çok sayıda kişi katıldı. Törene İngilizlerin de katılması dikkatlerden kaçmadı.

Törene katılanlar arasında Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Esra Bilgiç, KKTC Temsilcisi Zehra Başaran, TC Büyükelçilik Müsteşarı Cem Işık, TC Başkonsolosu Çınar Ergin, TC Din İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir, TC Silahlı Kuvvetler Ataşesi Hava Yarbay Onur Kıyıcı, Gosport Belediye Başkanı Lynn Hook, Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkanı Servet Hassan ile çok sayıda sivil toplum örgütü başkanı, üyesi ve temsilcisi de hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende bir konuşma yapan Büyükelçi Bilgiç, Türk askerinin, Türk boğazlarına hücum eden Fransız, İngiliz ve müttefikleri devlet askerlerini 18 Mart 1915’de Çanakkale’de yenilgiye uğrattığını belirterek, “Böylece Türk milleti birlik ve beraberlik içinde ülkenin dört bir yanından genci, yaşlısı ve erkeğiyle verilen ve 1923’e kadar süren varoluş mücadelesinde daima ayakta kalacağını göstermiştir. Bu vesileyle başta Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Türk ulusu ve vatanı uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.” dedi. Büyükelçi konuşmasında, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimine de değinerek, “15 Temmuz hain darbe saldırısından sonraki ilk 18 Mart kutlamamız bugünü daha anlamlı kılmıştır. 248 kişi şehadet mertebesine erişmiştir.” diye konuştu. Ardından söz alan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Yarbay Onur Kıyıcı, 26 bahriyeli şehidin kabirleri başında olduklarını belirterek, “Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatanları için hayatlarını kaybedenlerin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun.” dedi.

Yarbay Kıyıcı’dan sonra söz alan Çanakkale Anma Platformu (ÇAP) Başkanı Servet Hassan, 102 yıl önce Çanakkale’de şanlı bir destan yazdığına dikkat çekerek, “Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal toprakları, aynı bilinç ve inançla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.” ifadelerini kullandı. Akabinde kısa bir konuşma yapan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı Turhan Özen, birlik ve beraberlik mesajı vererek, Çanakkale Zaferini kutlayan, şehitleri ise anan bir konuşma yaptı. Din İşleri Müşaviri Mahmut Özdemir’in okuduğu duanın ardından şehit mezarlarını tek tek ziyaret eden Büyükelçi Bilgiç ve beraberindekiler, şehitlik çıkışında toplu fotoğraf çektirdi.