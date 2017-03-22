Ölü sayısı 4’e çıktı, 20 yaralı var— 22 Mart 2017
Londra Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, aralarında saldırganın da bulunduğu 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Londra’da gerçekleşen terör saldırısının ardından Türkiye’den ilk açıklama geldi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, terör saldırısıyla ilgili Twitter‘dan mesaj yayınladı.
“DAYANIŞMA MESAJIMIZI İLETTİK”
Saldırıyı lanetleyen Bakan Ömer Çelik, “İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’a dayanışma mesajımızı ilettim. Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir.” açıklamasını yaptı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak