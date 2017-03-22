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Türkiye’den ilk açıklama

— 22 Mart 2017

 

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

Londra’da gerçekleşen terör saldırısının ardından Türkiye’den ilk açıklama geldi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, terör saldırısıyla ilgili Twitter‘dan mesaj yayınladı.

“DAYANIŞMA MESAJIMIZI İLETTİK”

Saldırıyı lanetleyen Bakan Ömer Çelik, “İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’a dayanışma mesajımızı ilettim. Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir.” açıklamasını yaptı.

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