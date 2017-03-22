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İki taksitte oynanan maç Y. Boğaziçi’nin: 3-1

— 22 Mart 2017

Türk Ligi Federasyon Kupası’nda daha önce oynanan, normal süresi 1-1 bittikten sonra hakem tarafından havanın karardığı gerekçesiyle uzatmaları oynatılmayan Yeni Boğaziçi-Fenerbahçe maçı tamamlandı.

Tarafların onayıyla Pazar günü oynanan lig maçının hemen ardından yapılan kupanın uzatma bölümünde rakibine 2-0 galip gelen Yeni Boğaziçi çeyrek finale 3-1’lik skorla çıkmış oldu. Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümü 0-0 kapandı. Son çeyrekte Osman Bayram ve Rhys ile iki gol bulan ve skoru 2-0 yapan Yeni Boğaziçi turu geçmeyi başardı.

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