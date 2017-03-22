İki taksitte oynanan maç Y. Boğaziçi’nin: 3-1

İngiliz vekillerden BBC’ye Brexit eleştirisi— 22 Mart 2017
İngiltere’de bir grup milletvekili, BBC’yi, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine yönelik tarafsız yayın yapmamakla suçladı.
Türk Ligi Federasyon Kupası’nda daha önce oynanan, normal süresi 1-1 bittikten sonra hakem tarafından havanın karardığı gerekçesiyle uzatmaları oynatılmayan Yeni Boğaziçi-Fenerbahçe maçı tamamlandı.
Tarafların onayıyla Pazar günü oynanan lig maçının hemen ardından yapılan kupanın uzatma bölümünde rakibine 2-0 galip gelen Yeni Boğaziçi çeyrek finale 3-1’lik skorla çıkmış oldu. Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümü 0-0 kapandı. Son çeyrekte Osman Bayram ve Rhys ile iki gol bulan ve skoru 2-0 yapan Yeni Boğaziçi turu geçmeyi başardı.
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