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Aksular Restaurant’a gitmek için daha ne bekliyorsunuz?

— 23 Mart 2017

 

Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesinde hizmet veren Aksular Restaurant, hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin toplumdan yoğun şekilde ilgi görmeye devam ediyor. Aksular Restaurant da bu ilgiye; gerek kaliteli ve hızlı servisi, gerekse farklı lezzetlerin buluştuğu en özel menüleriyle karşılık veriyor. Bütün bunlar ‘uygun fiyat’ ile birleşince başarı kaçınılmaz oluyor.

Sizler de Aksular Restaurant lezzetleriyle buluşmak istiyorsanız; 020 8886 3503 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilir veya 232- 234 Green Lanes, London N13 5UD adresine gidebilirsiniz.

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