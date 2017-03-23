Aksular Restaurant’a gitmek için daha ne bekliyorsunuz?

Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesinde hizmet veren Aksular Restaurant, hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin toplumdan yoğun şekilde ilgi görmeye devam ediyor. Aksular Restaurant da bu ilgiye; gerek kaliteli ve hızlı servisi, gerekse farklı lezzetlerin buluştuğu en özel menüleriyle karşılık veriyor. Bütün bunlar ‘uygun fiyat’ ile birleşince başarı kaçınılmaz oluyor.

Sizler de Aksular Restaurant lezzetleriyle buluşmak istiyorsanız; 020 8886 3503 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilir veya 232- 234 Green Lanes, London N13 5UD adresine gidebilirsiniz.