Başkonsolos Ergin, Londra Gazete’yi konuk etti

TÜRKİYE’NİN Londra Başkonsolosu olarak geçtiğimiz ay göreve başlayan Çınar Ergin, Londra Gazete’ye konuşarak Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

Londra Gazete’yi makamında ağırlayan Başkonsolos Ergin, sohbetimizde temsilciliğin sadece resmi hizmetler için değil vatandaşların mutluluk ve tasalarını paylaşabilecekleri bir yer, memlekete açılan bir kapı olduğunu vurgulayıp, seçim sandıklarının kurulacağı Novotel’e değindi.

“LONDRA’DAKİ TOPLUM ÇOK DİNAMİK”

Daha önce de Londra’da görev yapmış olmanın verdiği tecrübeye dayanarak Londra’daki Türkçe konuşan toplumları değerlendiren Ergin, Londra’daki toplumun çok dinamik ve her anlamda girişimci ve sosyal olduğunu vurgulayarak artık Britanya’nın önemli azınlıklarından biri haline geldiğimizi belirtti.

“İngiltere’deki Türk toplumu gerçekten çok dinamik – herkes kendi alanında gerek küçük, orta veya büyük işletmelerde olsun başarıya doğru giden bir çizgileri var. Herkesin toplumsal görünürlüğü ortada. Ben de toplumuzun her zaman yanındayım. Yıkıcı ve bölücü olmayan tüm amaçlar uğruna çalışacağım.”

Başkonsolos Ergin, sohbetimizde aynı zamanda konsolosluğun fiziki yapısı ve ulaşılabilirliği konusuna da değinirken, Knightsbridge’de bulunan binanın 1970’li yıllardan kalan yapısının özellikle fiziki tatmin açısından yetersiz kaldığını kabul ederken, topluma daha iyi hizmet vermek için gereken önceliklerin gündemde olduğunu ve bu sebeple yeni bina arayışlarının devam ettiğini belirtti. Toplumdan gelen ulaşılabilirlik şikayetlerine de değinen Ergin, toplumun haklı olduğunu ancak her iki tarafın da sabır ve anlayışla bu süreçte konsolosluğun yanında olmasını rica etti.

“NOVOTEL EN UYGUN SEÇİM OLDU”

Yaklaşan referandum gündemine de değinen Başkonsolos Ergin, kısa sürede Londra’da referandum oyu kullanacak Türk vatandaşlarının en doğru fiziki şartlara sahip mekanda oy kullanması için gayretli çalışmalarda bulunduklarını belirtirken, son karar olan Hammersmith’de bulunan Novotel’in şartları gereği oylamada güzel bir rol oynayacağını dile getirdi. “Seçim sandıklarının mümkün mertebe vatandaşlarımızın yoğun yaşadıkları bölgelere yakın olmasını isterdik fakat hem fiziki hem de alt yapı koşullarını karşılayan bir yer bulmak oldukça zor. 20 küsur yere baktık; çoğu gerekleri koşulları sağlamıyor, sağlayanlarsa çok önceden rezerve edilmişti. Tabii şunu da belirtmek gerekir ki seçim sandıklarının nereye kurulacağına biz değil Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor.”

BAŞKONSOLOS ERGİNDEN MESAJ

Sohbetimizin sonunda gazetemiz okurlarına bir mesaj gönderen Başkonsolos Ergin şunları dile getirdi: “Konsolosluğumuz, kapıları halkımıza açık bir yerdir. Evet, fiziki şartlarımız kısıtlı olabilir ve bu sebeple randevu süreçleri uzun sürebilir ama burası toplumumuzun aşması gereken bir engel değil, sorunların çözüldüğü yerdir. Toplumdan gelen bütün öneri, şikayet ve paylaşımları göz önünde bulundurarak gereken girişimleri aldığımızı belirtmek isterim.”