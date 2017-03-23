Brimsdown, alttan kurtuldu

Sparta South Midlands Division One’da mücadele veren ve Halil Hassan’ın menajerliğini yaptığı Brimsdown Doğanspor, 32’inci maçında Broadfields United’ı 2-1 yendi.

Bu sonuçla iki takımın düşeceği ligde küme düşme hattından ilk kez uzaklaşan Brimsdown Doğan, son sekiz maçına umutlu bakmaya başladı.

Brimsdown ise daha sonra rakip sahada Risborough’ya 2-1 mağlup olmasına rağmen tehlike hattının dışında olmaya devam etti. Brimsdown Doğan 32 maçta 25 puanla 19’uncu durumda.