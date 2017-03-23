Brimsdown, alttan kurtuldu

“Londra Düştü” filminin benzerliği dikkat çekti— 23 Mart 2017
Hollywood filmleri hakkındaki komplo teorilerine, Londra’da İngiliz Parlamentosu’na yapılan saldırıyla bir yenisi daha eklendi.
Sparta South Midlands Division One’da mücadele veren ve Halil Hassan’ın menajerliğini yaptığı Brimsdown Doğanspor, 32’inci maçında Broadfields United’ı 2-1 yendi.
Bu sonuçla iki takımın düşeceği ligde küme düşme hattından ilk kez uzaklaşan Brimsdown Doğan, son sekiz maçına umutlu bakmaya başladı.
Brimsdown ise daha sonra rakip sahada Risborough’ya 2-1 mağlup olmasına rağmen tehlike hattının dışında olmaya devam etti. Brimsdown Doğan 32 maçta 25 puanla 19’uncu durumda.
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