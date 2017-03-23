Çocuklarını okuldan almaya gidiyordu

Londra’da Westminster köprüsünde dün yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 43 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aysha Frade Ahmed’in de olduğu açıklandı.

8 ve 12 yaşındaki kız çocuklarını okuldan almak için köprüyü geçmeye çalıştığı sırada saldırıyı gerçekleştiren aracın altında kalarak hayatını kaybeden kadının babası Kıbrıs kökenli, annesi ise İspanyol.

DLD koleji’nde öğretmen olarak çalışan Frade’ın ölümü çevresinde şok etkisi yarattı.DLD Kolej Müdürü Rachel Borland derin üzüntü duyduğunu belirterek” Frade ailesine elimizden gelen her desteği sunacağız” dedi.

Borland “Aysha üniversitedeki idari ekibin bir üyesi olarak çalıştı. Öğrencilerimiz ve meslektaşları tarafından son derece saygıyla karşılandı ve sevildi. Ölümü hepimizde derinden üzüntü yarattı. “(HABERKIBRIS)