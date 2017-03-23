Dünya Atatürkçüleri İstanbul’da kucaklaştı

ATATÜRKÇÜ Düşünce Dünya Platformu(ADDP) 17-18 Mart tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen toplantı genel kurul gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, ADD Genel Merkezi’nden Genel Başkan Tansel Çölaşan, Başkan Yardımcısı TBMM Eski Başkanvekili Uluç Gürkan, Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz, Safa Yenice, Özgün Şimşek, Aydın Esen, ADDP Sözcüsü Dr. Hakan Bulut katıldı.

YENİ BAŞKAN VE YARDIMCILARI BELİRLENDİ

17-18 Mart tarihlerinde İstanbul Kartal Belediyesine bağlı Büyükada’da gerçekleştirilen kurulda sonuç bildirgesi ve yeni yönetim kurulu belirlendi. Gerçekleştirilen kuruldan sonra yapılan açıklamada. ADDP’nin, 17-18 Mart tarihlerinde ADDP yönergesi kararlaştırıldıktan sonra Yönetim Kuruluna seçilen üyeler açıklandı. Gerçekleştirilen seçimlerde seçilen üyeler ve temsil ettikleri Atatürkçü Düşünce Dernekleri belirlendi. Belirlenen kişiler ve dernekler arasında “Dr. Hakan Akbulut-ADD Genel Merkez, Jale Özer-SWAILES İngiltere ADD, Mevlit Deniz Almanya Hessen ADD, İlknur Boray-Amerika ASA, Mustafa Sönmez-İsveç ADD, Yusuf Genç-Avusturya ADD, Ferhat Derviş-Kosova Filizler AD, Dr. Süleyman Soytürk- Dortmund ADD, Ayşenur Kazakoglu-Almanya Baden Würtemberg ADD, Halil Abdullah-Makedonya AD” olarak belirlendi. Başkanlık görevine ise alınan kararlar doğrultusunda Dr. Hakan Akbulut getirilirken, Jale Özer ve Mevlit Deniz Başkan Yardımcıları olarak belirlendi.

ADDP üyeleri aldıkları kararla gerçekleştirilecek referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını dile getirdiler. Bir sonraki gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısının ise 9-11 Haziran 2017 tarihlerinde İsveç ADD’nin ev sahipliğinde Stockholm’de gerçekleştirileceği duyuruldu.