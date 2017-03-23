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Futbolda altyapıya en çok yatırımı İngiltere yapıyor

— 23 Mart 2017

UEFA’nın açıkladığı rapora göre Türkiye, altyapıya yaptığı yatırım miktarına göre 2 milyon Euro ile son sırada yer buldu. Listenin en tepesinde ise 8.5 milyon Euro ile İngiltere var.

UEFA’nın açıkladığı raporla alt yapıya vermediğimiz önem bir kez daha ortaya çıktı.

SON SIRADAYIZ

Avrupa‘nın büyük futbol ülkelerinin altyapıya yaptıkları yatırım miktarları belli oldu. Açıklanan listeye göre; 2014-2015 yılında alt yapıya 2 milyon Euro harcayan Türkiye, listenin son sırasında bulunuyor.

İLK SIRA İNGİLTERE‘NİN

İşte UEFA’nın açıkladığı o liste:

1- İNGİLTERE: 8 milyon 683 bin Euro

2- İtalya: 5 milyon 378 bin Euro

3- Fransa: 5 milyon 218 bin Euro

4- İspanya: 5 milyon 168 bin Euro

5- Almanya: 4 milyon 362 bin Euro

6- Rusya: 3 milyon 611 bin Euro

7- Portekiz: 3 milyon 519 bin Euro

8- Hollanda: 3 milyon 233 bin Euro

9- Belçika: 2 milyon 450 bin Euro

10- TÜRKİYE: 2 MİLYON 74 BİN EURO

(HABERLER.COM)

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