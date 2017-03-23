Kurbanlardan biri Kıbrıslı Ayşe öğretmen

Londra’daki şok saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin de 43 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Aysha (Ayşe) Frade olduğu ortaya çıktı. İHA’nın haberine göre Frade’nin babası Kıbrıs Türkü.

Londra’yı kana bulayan saldırının hemen ardından Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflardan biri tüyler ürpertmişti. Bu kare, saldırganın 4×4 araçla yayaları ezdiği Westminster Köprüsü üzerinde çekilmişti. Fotoğrafta, kaldırımda yürürken, saldırganın kullandığı aracın çarpmasıyla savrulan bir kadının, yoldan geçen bir otobüsün altında kaldığı görülüyordu. Reuters, otobüsün arka lastiğinin hemen yanında, hareketsiz şekilde yatan kadının yaralı olduğunu duyurmuştu. Ajansın daha sonra geçtiği karelerde ise kadının aynı yerde yattığı ve bu sırada bir başka kadının otobüse bindiği, şoförün de koltuğunda oturduğu görülmüştü.

KÖTÜ HABER GELDİ

Esrarengiz görüntülerin sırrı ise bugün çözüldü. Uzun süre otobüsün altında yatan kadının hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Talihsiz kadının kimliği de belli oldu: İki çocuk annesi Aysha Frade. Frade’nin olay yeri yakınlarındaki bir okulda İspanyolca öğretmenliği yaptığı açıklandı. İngiliz basını; İspanya kökenli kadının, İngiltere doğumlu olduğunu bildirdi. Aysha Frade ve Portekiz asıllı İngiltere vatandaşı eşi John Frade’nin, sekiz ve 11 yaşlarındaki iki çocuklarıyla birlikte Londra’da yaşadıkları belirtildi.

BABASI KIBRISLI TÜRK, ANNESİ İSPANYOL

İHA’nın haberine göre, Frade’nin annesi İspanyol, babası ise Kıbrıslı Türk.

Aysha Frade’nin ölüm haberi, İspanya’nın Betanzos kasabasındaki ailesinin de büyük yıkım yaşamasına neden oldu. (HÜRRİYET)