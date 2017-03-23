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“Londra Düştü” filminin benzerliği dikkat çekti

— 23 Mart 2017

 

Hollywood filmleri hakkındaki komplo teorilerine,  Londra‘da İngiliz Parlamentosu’na yapılan saldırıyla bir yenisi daha eklendi.

Başbakan Theresa May parlamento‘da çalışma yaparken ve milletvekillerinin toplantıda olduğu saatlerde Westminster köprüsünden gelen bir saldırgan, 20 kişiyi yaralayıp 3 kişiyi öldürdükten sonra parlamento binasına araçla çarptıktan sonra içeri girmeye çalışırken öldürüldü.

LONDRA DÜŞTÜ” YA DA “KOD ADI: LONDRA

Parlamentoya yapılan bu saldırının bir benzeri, 2016 tarihli London Has Fallen (Kod Adı : Londra) filminde adım adım anlatılmıştı.

2013 yapımı Kod Adı: Olympus filminin devamı olan filmde teröristler Londra Parlamentosuna kapsamlı bir saldırı düzenlemiş, bu saldırı da yine Westminster Köprüsü’nden başlamıştı. Köprüyü yıkan teröristler, filmde parlamento binasını da yerle bir etmişti.

İşte filmin özeti:

İngiltere Başbakanının zamansız ölümü sonrasında, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs Londra‘da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir. Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlik tedbirlerinin alındaığı bir organizasyona dönüşür ama liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra‘da bombalar ardı ardına patlamaya başlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkınca Banning, hem Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumludur hem de bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek zorundadır.

Babak Najafi’nin yeni filmi Kod Adı : Londra, serinin ilk filmi Kod Adı: Olympus’ta olduğu gibi tekrar başrolüne Gerard Butler‘ı ve Aaron Eckhart’ı yerleştiriyor. Aksiyon dolu filmde ayrıca Morgan FreemanAngela Bassett, Robert Forster, Jackie Earle Haley, Melissa Leo, Radha Mitchell, Sean O’Bryan, Charlotte Riley yer alıyor.(HABERLER.COM)

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