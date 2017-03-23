Londra saldırısını IŞİD üstlendi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), örgüt ile bağlantılı haber ajansı Amak üzerinden yayımladığı mesaj ile İngiltere Parlamentosu dışında dün düzenlenen ve saldırgan dahil 4 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı saldırıyı üstlendi.

IŞİD, saldırıyı “askerlerinden” birinin düzenlediğini duyurdu.

Saldırının, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonda yer alan ülkelerin vatandaşlarının hedef alınması çağrısı sonrası düzenlendiği belirtildi.

MAY: SALDIRGAN İNGİLTERE DOĞUMLU

İngiltere Başbakanı Theresa May de dün Londra’daki saldırıyı düzenleyen kişinin İngiltere doğumlu olduğunu ve birkaç yıl önce iç istihbarat servisi MI5 tarafından “radikalleşme” şüphesiyle izlendiğini söyledi.

Başbakan May Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, tek başına hareket ettiğini belirttiği saldırganın halen “genel istihbarat resmi içinde bulunmadığını” belirti.

May ayrıca saldırı sonrası 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

“Teröristler öfkelerini masum kadın, erkek ve çocuklardan çıkarttı” diyen May, saldırıda yaralananlar arasında 12 İngiliz, Fransız çocuklar, iki Rumen, dört Güney Koreli, bir Alman, bir Polonyalı, bir Çinli, bir Amerikalı ve iki Yunan olduğunu kaydetti.

İkisi ağır üç polisin de yaralandığını bildiren May, saldırıda ölen polis memurunu da “bir kahraman” olarak nitelendirdi.

Londra’da Parlamento binasının dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri saldırgan 4 kişi ölmüş, 11 ülkeden 7’si ağır 40 yaralanmıştı.

BİRMİNGHAM’DA BASKINLAR

İngiliz polisi, dünkü saldırıyla ilgili olarak dün gece Londra ve Birmingham kentlerinde 6 adrese baskın yaptı.

Scotland Yard Terörle Mücadele Birimi Başkanı Mike Rowley, saldırganın diğer ülkelerde görülen şiddet olaylarından etkilenmiş olabileceğini ancak olayın arkasında bir örgüt olduğunu düşünmediklerini söyledi.

Polis de saldırganın kimliğinin belirlendiğini ancak soruşturmanın gidişatının etkilenmemesi için şimdilik gizli tutulacağını açıkladı.

Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz.”Theresa May, İngiltere Başbakanı

İngiltere Başbakanı May, “Yarın (Perşembe günü) parlamento her zamanki gibi toplanacak. Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Bu sokaklarda yürüyecekler, hayatlarını normal bir şekilde yaşayacaklar. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin seslerinin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

May, parlamento binası dışında silah sesleri duyulduktan sonra güvenli bir bölgeye götürülmüş, akşam saatlerinde de Downing Sokağı’nda bulunan Başbakanlık Konutu’na geçmişti.

ÖLEN POLİS SİLAHSIZDI

Londra Emniyet Müdürlüğü, İngiltere saati ile 14.20’de parlamento binası önünde saldırı düzenlendiği yönünde ihbar aldığını açıkladı.

Saldırgan önce Westminster Köprüsü’nde aracını yayaların üzerine sürdü, sonra parlamento binası dışında bir polisi bıçaklayarak öldürdü.

Hayatını kaybeden 48 yaşındaki polis Keith Palmer’ın silahsız olduğu duyuruldu.

Saldırganın ise polisler tarafından vurularak öldürüldü. (BBCTÜRKÇE)