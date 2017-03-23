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Londra’da Nevruz coşkusu sürüyor

— 23 Mart 2017

BAHARIN ilk günü olarak kabul edilen 21 Mart Nevruz Bayramı Londra’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Doğudan Batıya yeryüzünde 190 milyondan fazla insanın kutladı Nevruz Bayramı, ilk olarak Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliğinde verilen resepsiyon ile kutlandı. Azerbaycan Sefiresi Ulviyye Tağızade’nin ev sahibeliğinde gerçekleşen kutlamaya özel davetliler katıldı. Yaklaşık elli kişinin katıldığı kutlamada davetlilere akşam yemeği için Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden kuru kayısılı et kavurma, sebze ve ayşekadın fasulyeli et kavurma ile sedir pirincinden yapılmış pilav ikram edildi. Gecede bir konuşma yapan Sefire Tağızade, Nevruz Bayramı münasebeti ile kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, bahar bayramının herkese huzur sağlık getirmesini temenni etti. Konuşmanın ardından başlayan kokteylde davetliler bayram için hazırlanan Azerbaycan’a özgü baklava, şekerbura kurabiyesi ve kuruyemişleri, Azerbaycan’ın ünlü çayı eşliğinde tüketti. Davetlileri ile tek tek ilgilenen Sefire Tağızade, günün anısına toplu bir fotoğraf çektirdikten sonra Nevruz Bayramı dolayısı ile kırmızıya boyanan yumurtaları misafirlerine ikram ederek, yumurta tokuşturdu. Davete akademi, sanat, siyaset ve iş insanlarından oluşan kişiler katıldı.

FINSBURY’DE BÜYÜK KUTLAMA

Kuzey Londra’da gerçekleşen Nevruz Bayramı kutlamasına Finsbury Park ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamada katılımcılar yakılan ateşin üstünden atlayarak, halaylar çekti.

Havanın soğuk olmasına rağmen festival gibi geçen kutlamada yedinden yetmişe herkes doyasıya eğlendi. Programda sahneye çıkan müzisyenler Rojda, Cihan Çelik, Koma Serxwebun ve Rojeya Stranen Jınen Kurd büyük alkış topladı.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Londra’da yapılan kutlamalar çerçevesinde bu Pazar Orta Asya Bahar Festivali düzenlenecek. University College London’da gerçekleşecek etkinlik saat 12.00’de başlayıp 16.00’da sona erecek. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek festivale Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Afganistan, İran ve Doğu Çin’den temsilciler katılacak.

Festivale katılan temsilcilikler kendi kültürlerini sergileyen yemekleri sunacak, dans ve şarkıları seslendirecek. University College London (Main Quad), Gower Street, WC1E 6BT adresinde gerçekleşecek etkinlik ücretsiz ve herkese açık olacak.

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