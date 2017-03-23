Şampiyon kupa törenine çağırılmamış!

Locus Estate sponsorluğunda yapılan O35 Türk Veteran Ligi sona erdi. 13 takımla başlayan ve çift devre oynanan karşılaşmalar sonunda Anatolia geçen yıl olduğu gibi şampiyonlukla kucaklaştı. Ligde Narlı FC de ikinciliği kazandı.

New River Sports Centre’da geçtiğimiz Pazartesi günü kupa skandalı yaşandı. Kaleburnu’nun son maça çıkmayacağını önceden öğrenen Anatolia sahaya gitmedi. Lig sponsoru Locus Estate yöneticilerinin de katıldığı törende sadece ikinci olan Narlı FC’ye kupa verildi.

Anatolia yöneticisi Kutlay Çakıroğlu, kendilerine son maçtan sonra kupa töreni yapılacağını Federasyondan kimsenin bildirmediğini söyledi. Çakıroğlu, “Kaleburnu takımının gelmeyeceğini öğrenince son karşılaşmaya gitmeye gerek görmedik. Zaten önceden şampiyonluğumuz belli olmuştu. Federasyondan hiçbir yetkili kupa töreni olacağını zahmet edip bildirmedi. POR” dedi. Son haftanın diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Kafkas Gençlik-Adana Demirspor: 1-1, Diyarbakırspor-Mavericks: 7-2, Gaziantespor-Narlı FC: 2-1, Akova-Türkmenköy: 2-0, Yeni Boğaziçi-Yurtseven: 0-0

KUPA MAÇLARINA DEVAM

Worths Bakery 2015 Ltd’nin sponsorluğunda oynanan O45 Veteranlar Federasyon Kupası’na da devam edildi. İkinci haftada şu sonuçlar alındı:

Türkmenköy-Yavruvatan: 5-2, Vadili-Yeni Boğaziçi: 5-1, Akdeniz-Euromed: 2-1