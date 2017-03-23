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‘Sidikli Parkta Ciddi Bir Aşk’ yaşandı

— 23 Mart 2017

 

Zeliha Susuzlu tarafından kaleme alınıp-yönetilen ‘Sidikli Parkta Ciddi Bir Aşk’ isimli tiyatro oyunu, Palmers Green’deki St. Monica’s Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. 17 Mart Cuma akşamı sahneye konulan ‘Sidikli Parkta Ciddi Bir Aşk’ oyunu izleyiciden tam not aldı.

Oyundan elde edilen gelirin 400 poundluk kısmını, Kıbrıs’taki engelli ve öksüz çocuklar yararına bağışlayacaklarını açıklayan Susuzlu, “Bu çocuklarımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tiyatro bizim için bir aşk… 14 kişilik ekibimizle bu aşkı yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

Oyunun sorumlularından Naciye Hüseyin de yaptığı açıklamada, “Bizler tiyatroya aşık insanlarız. Oyunumuza gelerek bizlere destek olan bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bizler uyum içinde ve huzurla çalışan bir kadroya sahibiz. Oyunumuzun asıl amacı, tiyatro severleri bir araya getirmek. Elde edilen gelirin Kıbrıs’ta bulunan öksüz ve engelli çocuklara ulaştırılacak olması da bizleri bu oyuna bağlayan en büyük sebepti” dedi.

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