Londra Gazete
Son haberler
23 Mart 2017 - Kurbanlardan biri Kıbrıslı Ayşe öğretmen
23 Mart 2017 - Gümrükte oy kullanma 27 Mart’ta başlayacak
23 Mart 2017 - Londra’da Nevruz coşkusu sürüyor
23 Mart 2017 - Başkonsolos Ergin, Londra Gazete’yi konuk etti
22 Mart 2017 - Bir yıl sonra Türkiye-AB anlaşması
Home / Türkiye / Türkiye’de tutuklu gazeteciler tecrit ve belirsizlikle karşı karşıya

Türkiye’de tutuklu gazeteciler tecrit ve belirsizlikle karşı karşıya

— 23 Mart 2017

 

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye’de tutuklu gazetecilerin gülünç suçlamalarla karşı karşıya olduğuna ve hapishanede kötü muamele ile tecrite maruz kaldığını yazdı.

Guardian, tutuklu gazeteciler açısından en önemli sorunlardan birinin de ne zaman serbest bırakılacaklarına dair belirsizlik olduğunu belirtti.

Gazete, tutuklu gazetecilerin durumuyla ilgili CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın görüşlerine de yer verdi.

Gazetecilerin tutuklanmalarıyla ilgili “Şimdiye kadar hiç böylesine yanlış yapıldığını görmedim” diyen Yarkadaş, gazetecilere yöneltilen suçlamalarla ilgili de şunları belirtmiş:

“Hepimiz bunun absürtlük olduğunu biliyoruz. Hükümet, ‘bizim Türkiye’de kurmak istediğimiz rejime muhalefet ederseniz kendinizi hapishanede bulursunuz ve sizi dış dünyadan izole ederiz’ diyor.”

YAKINDA SERBEST BIRAKILACAK MIYIM, YOKSA BURADA MI KALACAĞIM?

Gazete, daha önce tutuklanan veya halihazırda tutuklu bulunan altı ismin, hapishanedeki durumlarıyla ilgili tanıklıklarına da yer veriyor.

Bu isimler; Ahmet Şık, Necmiye Alpay, Ahmet Altan, Aslı Erdoğan, Mehmet Altan ve Erol Önderoğlu.

Gazeteci ve yazarlar gülünç suçlamalarla tutuklanmaları yanında, mektup alıp göndermelerine izin verilmemesinden, başkalarıyla iletişimin kısıtlı olmasından ve ne zaman serbest bırakılacaklarına dair belirsizlikten yakınıyorlar.

Yaklaşık dört aylık tutukluluk ardından tutuksuz yargılanmak üzerine serbest bırakılan Necmiye Alpay, hakkındaki suçlamaları ve hapishane koşullarını anlattıktan sonra şunu söylüyor:

“Belki de en kötüsü şunu bilememekti: Yakında serbest bırakılacak mıyım yoksa burada mı kalacağım? Bu, bugünkü Türkiye’nin durumuyla aynı. Ülkemizi neyin beklediğinden emin olamıyoruz.” (BBC TÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 105
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close