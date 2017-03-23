Westminster saldırganının kimliği açıklandı

Dün öğle saatlerinde Westminster’da 3 kişinin ölümüne ve birçok kişinin de yaralanmasına yol açan saldırının sahibi, bugün polis tarafından açıklandı.

İngiltere’nin West-Midlands bölgesinde yaşayan ve Kent doğumlu Khalid Masood, saldırıyı gerçekleştiren kişi olarak açıklandı. Saldırıyı bugün öğle saatlerinde IŞİD üstlendi.

Polis aynı zamanda Masood’un daha önceden silah barındırma ve toplumu rahatsız edici davranışlardan sabıkaları olduğunu da açıkladı. Dün gerçekleşen saldırı sonrasında polis Birmingham ve Londra’da toplam 8 kişinin tutuklandığını belirtti.