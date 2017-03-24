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158 şubesini kapatacak

— 24 Mart 2017

Royal Bank of Scotland Grubundan yapılan açıklamada RBS’in 30 Natwest’in 128 şubesinin kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland (RBS) ve Natwest ülkede toplam 158 şubeyi kapatma kararı aldı.Royal Bank of Scotland Grubundan yapılan açıklamada RBS’in 30 Natwest’in 128 şubesinin kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Bankacılık grubunu açıklamasında kapatma kararı nedeniyle toplamda 470 çalışanın işine son verileceği bildirildi.Açıklamada, “Müşterilerimizin şubelere gelmektense son dönemde daha çok mobil ve online bankacılığa doğru bir kayış içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Natwest ve RBS şubelerinde yapılan basit havale işlemlerinin sayısı 2010 yılında bu yana yüzde 43 azaldı. Online ve mobil havaleler ise yüzde 400’den fazla artış kaydetti.” ifadelerine yer verildi.

Ocak ayında İngiltere’nin en büyük bankası HSBC de 2017 içerisinde 62 şubesini kapatarak ,180 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.Natwest ve RBS, Royal Bank of Scotland Grubu’nun iştirakleri arasında bulunuyor. (AA)

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