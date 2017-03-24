Düsseldorf ATFB’den açıklama

Merkezi 12 Monschauer Str. 12, 40549 Düsseldorf/Germany adresinde bulunan ATFB (Avrupa Türk Futbol Birliği) tarafından gazetemize, Hukuk Sorumlusu Avukat Mahir Özüdoğru imzasıyla aşağıdaki açıklama yapılarak, bilgiler verilmiştir. Açıklama şöyledir:

“ATFB Avrupa Türk Futbol Birliği resmi olarak 2015 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde tarafımızca kurulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tanınan birliğimizdir. ATFB Genel Merkezi Almanya’nın Düsseldorf kentindedir. 10 Mart 2017 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, genel merkezimizi ziyaret etmiş ve Avrupa’da yapılacak sportif çalışmalar görüşülmüştür.

İnternet sayfanızda ATFB İngiltere temsilcisi atandı haberi yayınlanmış, bu haberde yer alan kişinin bizim ATFB ile hiçbir ilgisi yoktur. Bizim adımızı kullanan bu şahıslar hakkında Almanya’da avukatlarımız hukuki işlem başlatmıştır”