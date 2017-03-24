Emeklilik yaşı 70’e çıkabilir

İngiltere hükümetinden gelen iki ayrı rapor, devlet emekliliği (state pension) elde edebilmek için çalışanların çok daha uzun yıllar emek vermesine dair önergelerle medyada yankı uyandırdı.

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Müsteşarlığı (Department for Work and Pensions), 30 yaşından altı çalışanların devlet emekliliğini 70 yaşından önce alamayacağına dair bir önerge sundu. John Cridland’den gelen bir ikinci rapor ise 45 yaşından genç olanların daha uzun yıllar çalışmaları gerektiğini belirtti, 68 yaşına kadar.

Hükümetin kesin kararı Mayıs ayında alacağı belirtiliyor. Emekli olmak için daha fazla çalışması gereken insan sayısının 6 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Mali hizmet veren bir firma olan Hargreaves Lansdown’dan emeklilik uzmanı Tom MCPhail, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Rapor özellikle 40’lı yaşların başında olanlar tarafından pek hoş karşılanmayacak, çünkü devlet emekliliği yaşları bir yıl uzayacak. 30’lu yaşlarında veya daha genç olanlar için ise devlet emeklilik yaşlarının iki yıl uzaması, yani 70’e çıkması anlamına geliyor.”

Mevcut planlar altında devlet emekliliği yaşının 1978 yılından sonra doğanlar için 68’e çıkarılması planlanıyor.