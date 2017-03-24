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Futbola gönül verenlere kapılarını açtılar

— 24 Mart 2017

 

Frankfurt merkezli ATFB’nin Başkanı Berkant Karlıdağ.

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde geçtiğimiz günlerde kurulan Avrupa Türk Futbol Birliği (ATFB) şimdi de diğer ülkelerdeki teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Berkant Karlıdağ’ın, Londra Gazete’ye verdiği bilgilere göre; Fransa, İsviçre, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa’daki Türk futbol kulüplerinin bir çatı kuruluşu olan ATFB’nin ana amacının sayıları 6 milyona ulaşan Avrupa’daki Türk insanının futbolla ilgilenen kitlesini bir çatı altında toplamak olduğunu vurguladı. Karlıdağ, “ATFB, Avrupa’daki Türk futbolunun marka değerini artırmayı amaçlamaktadır” dedi.

Kısa vadede Avrupa’daki futbolcu, antrenör ve kulüplerine ulaşıp, bu kitlenin Türkiye ile sağlıklı diyalog kurmasına çaılşacaklarını da vurgulayan Berkant Karlıdağ, uzun vadede ise Almanya ve diğer ülkelerde düzenli seminerle yapmayı, başarılı futbolcuları keşfetmeyi, milli takımlara kazandırmayı ve Türk antrenörlerin uluslararası alanda tanınmalarını sağlamaya çalışmayı amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Karlıdağ, ATFB olarak ilkelerini de şöyle sıraladı: “En önemli ilkemiz din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapmadan futbola gönül veren herkese kapılarımız açık olacaktır.”

Frankfurt’da kurulan ATFB’nin yönetimi bir toplantıda.

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