İngiltere’de perakende satışlar yükseldi— 24 Mart 2017
İngiltere’de şubat ayında perakende satışlar beklentinin üzerinde arttı.
İngiltere’de şubat ayında perakende satışlar beklentinin üzerinde arttı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ülkede şubat ayında perakende satışları aylık bazda yüzde 0,4 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,4 yükseldi.
İngiltere’de şubat ayı perakende satışları yıllık bazda da yüzde 2,6 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,7 arttı.
Ülkede şubat ayında oto ve akaryakıt hariç perakende satışlar ise yüzde 1,3 artış kaydetti. Bu veriye ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,3 düzeyindeydi. Şubat ayında oto ve akaryakıt hariç perakende satışlar yıllık bazda da yüzde 3,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 4,1 arttı.
Perakende satış verilerinin açıklanmasının ardından İngiliz sterlini ABD doları karşısında yüzde 0,34 değer kazanarak 1,2525 seviyesine yükseldi. (AA)
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