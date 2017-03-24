Müslüman İngilizlerden bir saatte 3 bin sterlin bağış

İngiltere‘de yaşayan Müslümanların oluşturduğu ‘Muslims United for London’ (Müslümanlar Londra için Birarada) grubu, IŞİD‘in üstlendiği Londra saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için bağış kampanyası gerçekleştirdi.

1 SAATTE 3 BİN STERLİN BAĞIŞ

Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan kampanya kapsamında, 1 saatte 3 bin sterlinbağış toplandı. Konuya ilişkin Muslims United for London’dan yapılan açıklamada, “Kurbanların ve ailelerinin acısını hiçbir miktarda paranın hafifletemeyeceğinin farkında olarak, yüklerini bir şekilde hafifletmeyi umut ediyoruz” denildi.

ngiltere‘de yaşayan Müslümanların oluşturduğu ‘Muslims United for London’ (Müslümanlar Londra için Birarada) grubu, IŞİD‘in üstlendiği Londra saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için bağış kampanyası gerçekleştirdi.

1 SAATTE 3 BİN STERLİN BAĞIŞ

Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşan kampanya kapsamında, 1 saatte 3 bin sterlinbağış toplandı. Konuya ilişkin Muslims United for London’dan yapılan açıklamada, “Kurbanların ve ailelerinin acısını hiçbir miktarda paranın hafifletemeyeceğinin farkında olarak, yüklerini bir şekilde hafifletmeyi umut ediyoruz” denildi. (HABERLER.COM)