TÜRKİYE’DE yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için İngiltere’de ‘Hayır’ çalışmaları yürüten kurum ve dernek yetkilileri “Neden Hayır Diyoruz?” adlı panelde buluştu.

Anayasa değişikliğine ‘Hayır’ demek için 26 Mart Pazar günü yapılması planlanan büyük miting öncesi gerçekleşen panele konuşmacı olarak Day-Mer eski başkanı Ahmet Sezgin, CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme ve Britanya Alevi Federasyonu Genel Başkanı İsrafil Erbil katılırken, panelin yöneticiliğini Evrensel Londra Temsilcisi Arif Bektaş yaptı. Yaklaşık 200 kişinin dinlediği panel Türk ve Kürt Toplum Dayanışma Merkezinin Kuzey Londra’daki merkezinde gerçekleşti.

Panel, CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme’nin konuşması ile başladı. Dikme, referandumda oy kullanacak vatandaşların çoğunun başkanlık sistemi hakkında yeteri kadar bilgili olmadığını ifade ederek, “Başkanlık sistemi geldiğinde hak, hukuk, adalet güçlenmeyecek, tam tersi elimizde var olanları da yitireceğiz.” dedi.

Dikme’nin ardından söz alan Day-Mer Sözcüsü Sezgin ise “3 dönemdir iktidar olan AKP’nin demokrat olmayan 12 Eylül Anayasası’nı değiştirmek adına kitleleri manipüle etti. Şimdi 12 Eylül’den daha gerici, ırkçı ve milliyetçi bir paket ile karşı karşıyayız. AKP yalnızca kendi geleceğini garanti almak isteyen bir zemin hazırlıyor.” diye konuştu. Sezgin, “Biz bildiğimiz bu gerçekleri sesimizin ulaşabildiği her yere taşımak zorundayız. Hak ve özgürlükler adına bu değişikliğe ‘Hayır’ dememiz gerekiyor.” dedi.

Panelin son konuşmacısı olan BAF Başkanı Erbil ise “Referandumda ‘Evet’ çıkmasında Alevi olmaktan daha farklı endişelerimiz var. Anadolu’da İslam’ı kabul etmeyen dağlara çıkmak zorunda kalan bir toplumdan söz ediyoruz. Alevi olmayan arkadaşlar tarafından kolay anlaşılacak bir durum değil. Aleviler için en hayati şey, seküler hayata saldırıdır. “Allahü ekber” sesi bütün Alevi toplumu için ürpertidir. Bütün katliamlar bu sesle yapılmıştır. IŞİD ve benzeri İslamcı örgütlerin saldırıları Aleviler için farklı bir endişe taşımaktadır…” şeklinde konuştu.

Erbil, “Başkanlık sistemiyle ‘Alevi Başkanlığı’ getirilecek. Böylece AKP kendi Alevilik anlayışını dayatacak. Başkanlık, AKP ve şer-i kanunlara hizmet eden bir Alevilik yaratacaklar. 2000’e yakın Cem evinin 30’u Cem Vakfına ait bile değildir. Bu avantaja rağmen İslami kurallarla Aleviliği tarif etmeye çalışıyorlar.” dedi. Pazar günü yapılacak ‘Hayır’ mitingine de vurgu yapan Erbil, “26 Mart günü Trafalgar’da yapılacak Hayır mitingine Aleviler olarak binlerce yıllık endişelerimizi dile getirmek için katılacağız. Bütün yaşam alanlarımıza karışacak bir İslami rejimle karşı karşıyayız. Buna dur demek için Aleviler özellikle ‘Hayır’ diyeceklerdir.” dedi. Trafalgar Meydanında yapılacak miting, saat 12.00’de başlayacak.