Podolski, Milli Takım’a veda maçında güne damgasını vurdu

İngiltere hükümetinden gelen iki ayrı rapor, devlet emekliliği (state pension) elde edebilmek için çalışanların çok daha uzun yıllar emek vermesine dair önergelerle medyada yankı uyandırdı. İngiltere Çalışma ve Emeklilik Müsteşarlığı (Department for Work and Pensions), 30 yaşından altı çalışanların devlet emekliliğini 70 yaşından önce alamayacağına dair bir önerge sundu. John Cridland’den gelen bir ikinci rapor…