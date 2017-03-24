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Podolski, Milli Takım’a veda maçında güne damgasını vurdu

— 24 Mart 2017

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için hazırlıklarını sürdüren Almanya ile İngiltere özel maçta karşılaştı.

25 METREDEN MÜTHİŞ VURDU

Dortmund Signal İduna Park Stadı’nda 60 bin 109 kişinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında rakibine göre daha iyi oynayan Almanya, Podolski’nin 69. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

84 DAKİKA SAHADA KALDI
Milli forma ile son maçına çıkan Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı.

Bu maçta Alman Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan Galatasaraylı yıldız oyuncuya maç öncesi seremonide Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel tarafından çiçek verildi.

Podolski, seremonide yaptığı kısa konuşmada, “Teşekkürler Dortmund, teşekkürler Köln, teşekkürler Almanya.” ifadesini kullandı.

TRİBÜNLER İSMİNİ HAYKIRDI

Tribünde de “130 maç, 48 gol, bir efsane. Teşekkürler Lukas.” afişi yer aldı. Müsabakadaki yerini Sebastian Rudy’e bırakan Podolski’yi tribünlerdeki taraftarlar “Lukas Podolski” sloganlarıyla ayakta alkışladı.

Maç sonunda statta tur atan tecrübeli futbolcuya seyirciler sevgi gösterisinde bulundu.

Podolski, milli takıma 130 maçta 49 gol atarak veda etti.(SPORVADİSİ)

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