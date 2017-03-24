Referandum oylaması Hammersmith’te yapılacak

TÜKİYE’DE Anayasa değişikliği için Londra’da Nisan ayında yapılacak referandum oylaması seçim sandıkları Hammersmith’te bulunan Novotel London West’e kurulacak.

Londra’da daha önce Olympia fuar alanında kurulan sandıklar ile oluşturulan seçim merkezi Anayasa değişikliği referandumu için Hammersmith’teki Novotel London West’e alındı.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre 6 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 9 Nisan Pazar günü sona erecek referandum oylamasına Novotel London West ev sahipliği edecek.

35 sandığın kurulacağı Novotel’in konferans salonları bulunan binasına ana girişin sağ tarafında kalan özel kapılardan giriş yapılacak. Böylelikle seçmenlerin sandığa ulaşmalarındaki karışıklığın da önüne geçilmiş olacak.

ULAŞIM KOLAYLIĞI

1 Shortlands, Hammersmith, London W6 8DR adresinde yer alan Novotel’e ulaşım oldukça kolay. Piccadilly, District ve Hammersmith & City metro hatlarını kullanarak Hammersmith durağında inecek olan vatandaşlar, metroya 7 dakika yürüme mesafesinde yer alan Novotel’de oylarını kullanabilecek.

SEÇMEN KAYDI OLAN HERKES OY KULLANABİLİR

Yurtdışı seçmen kaydını yaptıran vatandaşlar adres kaydı neresi olursa olsun 6-9 Nisan tarihlerinde saat 09.00 ile 21.00 arasında Novotel’e giderek oy kullanabilecek.

EDINBURGH’DA DA OY KULLANILACAK

İskoçya’da, İngiltere’nin Kuzey bölgelerinde ve Kuzey İrlanda’da yaşanan vatandaşlar ise yerleşimlerine daha yakın olan Edinburgh Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.