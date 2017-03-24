TCEA 30’uncu yılını kutladı

KIBRIS Türk Mühendisler Birliği (TCEA’in) 30’uncu kuruluş yıldönümü görkemli bir balo ile kutladı. Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin Savoy Place’deki tarihi binasında gerçekleşen davete Türkçe konuşan toplumların yakından tanıdığı birçok isim katıldı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Esen Bayar, Çanakkale Zaferi’nin 102 yıldönümü münasebetiyle şehitlerimizi anarak başlayan konuşmasından sonra, derneğin 30 senelik kesintisiz ve düzenli bir şekilde toplumumuza verdiği hizmetlere ve mühendislik mesleğinin önemine değindi.

Daha sonra, T.C Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve KKTC Temsilcisi Zehra Başaran TCEA’nın dernek olarak, toplumumuzun nereden nereye geldiğini en iyi bir şekilde gösteren somut bir kanıt olduğunu belirttiler. KKTC temsilcisi Zehra Başaran, 100 sene önce, İngilizler’in Kıbrıs’tan gelecek göçmenleri Birleşik Krallık’a kabul edeceğini açıklamasından sonra, EOKA’dan kaçan, Rumların katliamından, tehditinden kaçan Kıbrıslı Türkler’in İngiltere’ye yerleşmeye başladıklarını; vasıfsız işçi olarak gelenlerin karşılaştıkları zorlukları anlattı. Daha sonraki kuşakların artık vasıflı işçi, işveren ve idareci konumuna geldiklerini belirten Başaran, 30’uncu kuruluş yılını kutlayan TCEA’nın bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu belirtti.

SEÇKİN İSİMLER BALODA BULUŞTU

TCEA’nın özel gecesine Türkçe konuşan toplumların seçkin isimleri katıldı. Davetliler arasında uzun yıllardır toplumumuzun hekimliğini yapan Dr. Teoman Sırrı, gıda sektörünün önde gelen isimlerinden Işık Vedat, genç ve başarılı mali müşavir Tuğrul Yiğitoğlu, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi eski Başkanı Çetin Ramadan ve birçok isim yer aldı.

YENİ YAPILANMA VE YENİ KADRO

30 senedir Kıbrıs Türk Mühendisler Derneği adı altında faaliyet gösteren dernek, faaliyetlerini toplumun daha geniş kitlelerine ulaştırmak ve üye sayısını artırmak için bir dizi yeni atılım planları yapmış ve birçoğunu öncelikli konular arasına almış bulunuyor. Profesör Esen Bayar’ın başkanı olduğu yeni yönetim kurulu,

Kezban Kulle, Öner Kulle, Saim Köksal, Esen Bayar, Mine Bayar, Mehmet Öztürk ve Emrah Coşkun’dan oluşuyor.