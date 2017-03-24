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Trafalgar Meydanı’nda anma töreni

— 24 Mart 2017

Londra’da Westminster Köprüsü ve parlamento binası önünde gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenler için  bir anma töreni düzenlendi.

Trafalgar Meydanı’nda düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Törene katılanlara yakmaları için mumlar dağıtıldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Londra Emniyet Amiri Craig Mackey “teröristler geçmişte de bizi parçalamaya çalıştı… Ama başarısız oldular ve hep başarısız olmaya mahkumlar” dedi.

İçişleri Bakanı Amber Rudd da “teröristleri yeneceğiz” diye konuştu. Sözleri katılımcılar tarafından alkışlanan Rudd, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün işe giderek, normal hayatımıza devam ederek ve burada bir araya gelerek teröristlere bizi yenemeyeceklerimizi gösterdik. Polisimize ve acil durum birimlerimize büyük fedakârlıkları için teşekkür etmenizi istiyorum.”

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ise bu saldırının “ortak değerlere” yapıldığını söyledi. Khan “Londralılar olarak zor durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman değerlerimiz için ayağa kalkarız ve tüm dünyaya yeryüzündeki en büyük şehir olduğumuzu gösteririz” dedi ve ekledi: “Yaşam tarzımızı yok etmeyi hedefleyen fena ve sapkın kişiler hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaklar.”

Khan’ın konuşmasının ardından meydanda bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşti.

Saygı duruşu sonrasında, yaşamını yitirenler için meydanda mumlar yakıldı.

Trafalgar Meydanı’ndaki törene çok sayıda siyasetçi ve çeşitli dinlerden din insanları da katıldı.

Anmaya katılanlar arasında yer alan 33 yaşındaki Rumi Begum, birkaç dakika farkla hayatı kurtulan kız kardeşi için törene geldiğini söyledi:

“Arkadaşlarıyla Westminster Köprüsü’nde buluşmuştu ve çocuklarını okuldan almak için saldırıdan dakikalar önce köprüden ayrılmıştı. Aracın çarpma sesini duyunca arkasına bakmadan kaçtı.

“Londralılar olarak birbirimize bağlıyız çünkü Londra’nın hem çok korumasız hem de çok güçlü bir kent olduğunu biliyoruz. Burada her kökenden insan var.” Londra’daki Müslüman topluluğundan Dr. Atta ul Quuddus törene bazı Müslümanlar gibi üzerinde #BenMüslümanım yazan bir tişörtle geldi.

Quuddus, “Bir insan böyle bir şey yapamaz. Biz burada bu ülkenin insanlarıyla dayanışma içindeyiz. Burada herkes, bu saldırıyı bir topluluğun değil, insanlıktan nasibini almamış bir delinin yaptığını anlıyor” dedi. (BBC TÜRKÇE)

 

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