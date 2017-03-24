UETD’nin Şehitlikteki ‘Evet’ propagandası tepki topladı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle T.C. Londra Büyükelçiliği’nin düzenlediği anma töreninde yapılan ‘Evet’ propagandası tepki topladı.

Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde yapılan törende AK Partinin yurtdışı yapılanması olarak bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği İngiltere (UETD UK) temsilcilerinin şehitlik anıtı başında gülmesi ve bir üyenin ‘Evet’ yazan broşürle poz vermesi tartışma yarattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntünün ardından tepkilerin gelmesi üzerine fotoğraf silindi.

Türkiye’den de tepki gelen fotoğraf Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında gündeme getirildi. Anayasa değişikliği referandumu öncesi gerçekleşen anma töreninde gerçekleşen propaganda programa katılanlar tarafından Şehitlere karşı büyük saygısızlık olarak nitelendirildi.

Öte yandan anma töreninde UETD UK Başkanı Turhan Özen’e konuşma hakkı verilmesi de tartışma yarattı. Daha önce gerçekleşen anma törenlerinde siyasi parti temsilcileri veya herhangi bir siyasi partiye yakınlığıyla bilinen dernek veya kurum temsilcilerine söz hakkı verilmiyordu.