Bilic, Van Persie’yi istiyor

İngiliz basını, Premier Lig ekipleri Everton ve West Ham United‘ın Robin Van Persie‘yi gelecek sezon kadrolarında görmek istediğini yazdı.

Mirror’da yer alan haberde, Van Persie’nin Fenerbahçe‘den ayrılmak istediği ve iki İngiliz ekibinin Hollandalı için istekli olduğu iddiası yer aldı.

GOL SORUNU ÇÖZÜLECEK

Fenerbahçe‘den önce Arsenal ve Manchester United‘da formasıyla Premier Lig’de 144 gol atan Van Persie’nin ilerleyen yaşına rağmen sarı-lacivertli ekipte yakaladığı gol yüzdesinin dikkat çekici olduğu belirtildi.

Gol bulma konusunda sıkıntı çeken West Ham’ın Persie için girişimde bulunacağı ve pazarlıkarla düşük bir fiyata transferini bitirebileceği kaydedildi. Van Persie’nin West Ham için gol yüzde sebebiyle akıllıca bir transfer olacağı vurgulandı.

VATANDAŞI KOEMAN…

Everton‘da ise teknik direktör Ronald Koeman‘ın vatandaşı Van Persie’nin formunu tekrar yükseltebileceğine inandığı ve Hollandalı yıldızın eski formunu yakalayabileceğini umduğu yazıldı. (SPORX)