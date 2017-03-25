Brexit ve köri krizi

Politikacılar Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının sancılı olup olmayacağını tartışadursun ekonomik anlamda bazı sektörler sürecin zorluklarını yaşamaya başladı bile.

Londra’nın artık kimliği haline gelen ve köri evi olarak da adlandırılan Hint restoranları bunlardan biri. Özellik yeni nesil aşçı bulmakta zorlanan restoran sahipleri vize kolaylığı vaadiyle ayrılmayı desteklemiş. Bangladeş Restoran Birliği’nden Oli Khan sözlerin tutulmamasından şikayetçi:

“Bize söz vermişlerdi Brexit’i desteklersek Güney Asya’dan çok sayıda işçi getirebilecektik. Ama şu anda bu gerçekleştirmiyor.”

Müzakerelerde elini zayıflatacağın düşünen hükümet vize uygulamalarında herhangi bir değişikliğe yanaşmıyor. Bu durum restoran sahibi Enam Ali’ye göre farklı bir tehlikeye de kapı aralıyor:

“Şu anda çok sayıda Romanyalı ve Polonyalı işçi çalıştırıyoruz. Şimdi onlar da gidecek ve çalıştıracak kimseyi bulamayacağız. O zaman restoranları kapatmak zorunda kalacağız.”

Avrupa Birliği’nin sağladığı serbest dolaşım imkanıyla İngiltere’ye gelen Polonyalı Aga Pozniak gibi özellikle Doğu Avrupalı çalışanlar da ne yapacakları konusunda kararsız:

“Benim gibi yakın bir zamanda buraya gelenler kalmalı mıyım; farklı eğitimler almalı mıyım yoksa geri mi dönmeliyim; ya da başka bir yere mi gitmeliyim gibi düşünceler içerisinde”

İngiltere’de 12 bin civarında Hint restoranı bulunuyor. Daha çok Bangladeş kökenli olan işletmecilerin eğitimli çocukları farklı alanlarda çalışmak isteyince yeni işçiler bulmak zorunlu hale geliyor. Restoranlarda 5 6 bin civarında Doğu Avrupalı çalışıyor. (EURONEWS)