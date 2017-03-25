Dini grupların temsilcileri Scotland Yard’ı ziyaret etti

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da yaşayan farklı din ve mezheplerin temsilcileri, Scotland Yard’da İçişleri Bakanı Amber Rudd ve Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi.

Londra’da dün gerçekleşen terör saldırısının ardından kentte yaşayan farklı din ve mezhep gruplarının temsilcileri, İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’ın merkez binasını ziyaret etti.

Temsilciler, burada İçişleri Bakanı Rudd ve Belediye Başkanı Han ile bir süre görüştü.

Heyette yer alan rahip John Hall, basına yaptığı açıklamada, Londra‘daki dini grupların barış içinde bir arada durma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Hall, “Dini gruplar arasında herhangi bir ayrılık yok. Bütün gruplar dün gerçekleşen korkunç saldırıyı kınadı. Hem kendi ülkemiz içinde hem de bütün dünyada barış ve uzlaşma için bir arada duruyoruz.” diye konuştu.

Londra Merkez Camisi Genel Direktörü Dr. Ahmed el Dubayan da günün, dayanışma günü olduğunu söyledi.

Yaşanan terör saldırısını “korkunç” şeklinde nitelendiren Dubayan, “Toplumda daha fazla dayanışma olduğunu, herkesin reddettiği bu korkunç şeyler karşısında bütün dinlerin dayanışmasını göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yahudi cemaati temsilcisi rabbi Herschel Gluck da saldırının ardından bütün cemaatlerin daha iyi bir gelecek için dayanışma içinde olduğunu kaydederek, “Bütün Londralılara daha iyi bir gelecek için bugün dayanışma içindeyiz. Farklılıklarımıza rağmen büyük kentimizin barışı ve uyumu için ortak kaygı taşıdığımızı göstermek için bugün buradayız.” şeklinde konuştu. (AA)