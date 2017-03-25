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Elektra, Cyprus Garden’ı coşturdu

— 25 Mart 2017

Londra’nın en ünlü rock gruplarından Elektra, Londra’nın bir numaralı eğlence mekanı Cyprus Garden’da sevenleriyle buluştu.

Pop, rock ve özgün müziğin sevilen şarkılarını seslendiren Elektra, kendilerini dinlemeye gelen 100’den fazla sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. 17 Mart Cuma akşamı gerçekleşen konsere gelenler arasında tanınmış iş adamları ile toplumun önde gelen isimleri de vardı.

Elektra’yı dinlemeye gelenler; pop müziğin güçlü seslerinden Sıla Abdullahoğlu, Devrim Baca ve ünlü şovmen Kerem Ergen’in performansıyla eğlence dolu bir gece yaşadı. Konuklar, Elektra’nın muhteşem şarkılarına hep birlikte eşlik ettiler ve gece boyunca hiç yerlerine oturmadılar.

Cyprus Garden’da düzenlenen etkinliklerde yerinizi ayırtmak için Ediz Hastunç’a 07741 341 031, Engin Yorgancı’ya ise 07738 410 870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz.

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