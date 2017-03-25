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Haftanın futbol programı

— 25 Mart 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerle, Barnet Sunday Veteran Cup ve Junior Veteran Cup’ta 26 Mart Pazar günü oynanacak maçların programı şöyledir:

26 MART PAZAR

Excellence Mortgage Birinci Küme

Wadham Lodge Sports Ground (çim)

14.00 Esenler-Kafkas Gençlik

Douglas Eyr Sports Centre

14.00 Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor

Peter May Sports Centre

14.00 Fenerbahçe-Düzcespor

Hackney Marshes

14.00 Türkmenköy-Trabzonspor

Brimsdown Stadı (yan saha)

14.00 Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor

Excellence Mortgage İkinci Küme:

Edmonton Community School

14.00  Mehmetçik-Koçgiri

Veteran London Junior Cup

New River Sports Centre

13.30 Anatolian-Grange Park

Barnet Sunday Veteran Cup

Winchmore Hill

10.30 Winchmore Hill-Londra Türk Master Legends

Wadham Lodge Sports Ground

12.00 Londra Türk Master-Continental 58

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