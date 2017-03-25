Haftanın futbol programı

Brexit ve köri krizi— 25 Mart 2017
Politikacılar Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının sancılı olup olmayacağını tartışadursun ekonomik anlamda bazı sektörler sürecin zorluklarını yaşamaya başladı bile.
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci ve İkinci Kümelerle, Barnet Sunday Veteran Cup ve Junior Veteran Cup’ta 26 Mart Pazar günü oynanacak maçların programı şöyledir:
26 MART PAZAR
Excellence Mortgage Birinci Küme
Wadham Lodge Sports Ground (çim)
14.00 Esenler-Kafkas Gençlik
Douglas Eyr Sports Centre
14.00 Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor
Peter May Sports Centre
14.00 Fenerbahçe-Düzcespor
Hackney Marshes
14.00 Türkmenköy-Trabzonspor
Brimsdown Stadı (yan saha)
14.00 Yeni Boğaziçi-Gaziantepspor
Excellence Mortgage İkinci Küme:
Edmonton Community School
14.00 Mehmetçik-Koçgiri
Veteran London Junior Cup
New River Sports Centre
13.30 Anatolian-Grange Park
Barnet Sunday Veteran Cup
Winchmore Hill
10.30 Winchmore Hill-Londra Türk Master Legends
Wadham Lodge Sports Ground
12.00 Londra Türk Master-Continental 58
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