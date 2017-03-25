Londra Gazete
Son haberler
25 Mart 2017 - “Gurbette yaşamak kadın için daha zor”
25 Mart 2017 - Rauf Denktaş Türk Okulu kuruluş yılını kutladı
25 Mart 2017 - Limasollular UK, “Mutluluk” dağıttı
25 Mart 2017 - Kırkısraklılar örgütlü ve daha güçlü
24 Mart 2017 - TCEA 30’uncu yılını kutladı
Home / Ticari / Kıbrıs Evi sizleri de misafir etmeyi bekliyor

Kıbrıs Evi sizleri de misafir etmeyi bekliyor

— 25 Mart 2017

Ağırlıkla Kıbrıs mutfağından farklı lezzetleri Londra’da yaşayan toplumun hizmetine sunan Kıbrıs Evi, canlı müzik ve kaliteli servisiyle müşterilerinden tam not almaya devam ediyor.

Sıcak ve soğuk mezeleri ile ana yemek seçeneklerinin yanı sıra sıcak atmosferi ve güler yüzlü hizmetiyle müşterilerinin gönlünde taht kuran Kıbrıs Evi’nden, Cuma ve Cumartesi akşamları için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.

628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.

Haber Okunma Sayısı: 49
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close