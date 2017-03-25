Kıbrıs Evi sizleri de misafir etmeyi bekliyor

Brexit ve köri krizi— 25 Mart 2017
Politikacılar Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının sancılı olup olmayacağını tartışadursun ekonomik anlamda bazı sektörler sürecin zorluklarını yaşamaya başladı bile.
Ağırlıkla Kıbrıs mutfağından farklı lezzetleri Londra’da yaşayan toplumun hizmetine sunan Kıbrıs Evi, canlı müzik ve kaliteli servisiyle müşterilerinden tam not almaya devam ediyor.
Sıcak ve soğuk mezeleri ile ana yemek seçeneklerinin yanı sıra sıcak atmosferi ve güler yüzlü hizmetiyle müşterilerinin gönlünde taht kuran Kıbrıs Evi’nden, Cuma ve Cumartesi akşamları için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın.
628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan (07956 569 219) ile Yusuf Joe’yi (07960 362 935) arayabilirsiniz.
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