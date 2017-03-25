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Kırkısraklılar örgütlü ve daha güçlü

— 25 Mart 2017

LONDRA’DAKİ en faal yöre derneklerinden Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi’nin (KDM) düzenlediği 10. Yıl Dayanışma Gecesi, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu.

Prince & Princess Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecede, Enfield Bölgesi Milletvekili Joan Ryan da yer aldı. İbrahim Rojihilat, Kutsal Evcimen, Songül Güner, Özkan Orman, Vedat Cengiz, Mukaddes Coruk, Ali Çam, Mihriban Çınar ile Koma Ciwanen’in canlı performansı ve folklor grubunun yöresel ritimleriyle hareketlenen gecede; KDM Başkanı Ahmet Güven, Kırkısraklılar Vakfı Başkanı Hüseyin Ülger, Araştırmacı-Yazar Ali Haydar Ülger, Kırkısraklılar Hamburg Dernek Başkanı Tacim Yeşilyurt, Kırkısraklılar Kayseri Dernek Başkanı Hüseyin Gündüz ile Paris Kırkısraklılar Kültür Merkezi Başkanı İbrahim Ölmez birer konuşma yaparak duygularını ifade ettiler.

“DAYANIŞMAMIZI DAHA DA ARTIRMALIYIZ”

Konuşmasında, “İnsanlarımızın çeşitli kent ve ülkelere göç etmesi sebebiyle aramızdaki iletişim kopukluğu ile kültürel kimlik arayışımız her geçen gün artıyor. Bizler bugün bir araya gelerek, kaybolmakta olan sosyal dayanışmayı yeniden kazanmak ve ilişkilerimizi geliştirmek çabasındayız. Almanya, İngiltere, Türkiye, Fransa ve insanımızın yoğun olarak yaşadığı diğer bölgelerdeki örgütlenmemiz bizleri daha güçlü kılacak” diyen KDM Başkanı Ahmet Güven, dayanışma gecesinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlerine teşekkür etti.

“BEN ‘HAYIR’ DERİM”

Joan Ryan da yaptığı konuşmada, “Londra’da 10. yılınızı kutluyor olmanızdan dolayı çok memnunum. Geleneksel danslarınızı izlerken ne kadar şanslı olduğumuzu düşündüm. Londra’da caddelerinde güven içinde yürüdüğümüz için de şanslıyız. Bizler burada hür irademizle hareket edebiliyoruz. Londra’da inancımızı ve kültürümüzü yaşamakta özgürüz. Londra’daki bu ve benzer özgürlüklere, Türkiye’de karşı gelen bir hükümete sizler ne söylemek istersiniz? Ben ‘hayır’ derim” dedi.

 

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