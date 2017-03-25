Limasollular UK, “Mutluluk” dağıttı

İNGİLTERE’DE yardımsever ve destekleyici etkinlikleri ve girişimleriyle bilinen Limasollular Derneği UK Londra’da ilk kez anlamlı bir Mutluluk Günü düzenlendi. Birleşmiş Milletler’in (BM), dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012’de ilan ettiği 20 Mart Mutluluk Günü, geçen Pazar günü Limasollular UK tarafından Kıbrıs Lapta Huzur Evine katkıda bulunmak için organize edildi.

Dalston’da bulunan bir restoranda dernek yöneticileri ve davetliler hem Türk mutfağı lezzetlerinin tadını çıkardı hem de Kıbrıs Lapta Huzur Evine alınan çamaşır kurutma makinesinin geliri için bağış topladı. KKTC Temsilciliğinden Ülkü Alemdar’ın da katıldığı gecede maniler, şarkılar, fıkralar eşliğinde leziz yemeklerin tadı çıkarıldı. Gecede, aynı zamanda Avrupa Engelliler Derneği’ne yardım çeki verildi. Limasollular UK Derneği Başkanı Arife Retvan konuşmasında şunları söyledi:

“Derneğimizce Avrupa Engelliler Derneğine tüm üyelerimiz huzurunda vermiş olduğumuz çek, dünyada engel tanımayan güzel düşüncelerimizin bir göstergesi olmuştur. Güzel amaçlarla yola çıkan, yaptığı çalışma ve yardımlarla kendine düzgün bir yol çizen Avrupa Engelliler Derneğine tüm üyelerimiz adına başarılar dileriz.”

Arife Retvan, devamında Mutluluk Günü’nün sadece bireysel mutluluk olmadığını, kitlesel olarak insanlığın mutluluğuna değinen ve dokunan bir yapısı olduğunu belirtti.

“Bizler burada Mutluluk Günü’nü kutlarken, aynı zamanda buradan uzakta, Kıbrıs’ta etkinliğimizin gelirlerinin yardımcı olacağı Lapta Huzur Evi için de bir nebze olsun mutluluk kaynağı olmayı diliyoruz.”