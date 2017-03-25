Londra Gazete
Son haberler
25 Mart 2017 - Kırkısraklılar örgütlü ve daha güçlü
24 Mart 2017 - TCEA 30’uncu yılını kutladı
24 Mart 2017 - UETD’nin Şehitlikteki ‘Evet’ propagandası tepki topladı
24 Mart 2017 - “Neden ‘Hayır’ diyoruz”
24 Mart 2017 - Referandum oylaması Hammersmith’te yapılacak
Home / İngiltere ve Londra / Londra saldırısıyla ilgili 9 kişi gözaltı

Londra saldırısıyla ilgili 9 kişi gözaltı

— 25 Mart 2017

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley

Londra‘daki saldırıya ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısı 9’ü yükseldi.

Londra’daki terör saldırısıyla bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde Birmingham’da 6 noktaya baskın düzenlenmiş ve 7 kişi gözaltına alınmıştı. Londra polisinin bugün yaptığı açıklamada, gözaltı sayısının 9 olduğu bildirildi.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley yaptığı açıklamada, terör saldırısının ardından yapılan incelemenin devam ettiğini ve saldırganın evinin bulunduğu bölgelerde yapılan operasyonlarda 2 kişinin daha tutuklandığını bildirdi. Saldırganın doğumunda aldığı adın Adrian Russell Ajao olduğunu belirten Rowley, şahsın Adrian Elms ve Khalid Masood gibi farklı isimler kullandığını kaydetti.

Öte yandan polis saldırganı tanıyanların

Haber Okunma Sayısı: 77
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close