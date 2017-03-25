Londra saldırısıyla ilgili 9 kişi gözaltı— 25 Mart 2017
Londra’daki saldırıya ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısı 9’ü yükseldi.
Londra‘daki saldırıya ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısı 9’ü yükseldi.
Londra’daki terör saldırısıyla bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde Birmingham’da 6 noktaya baskın düzenlenmiş ve 7 kişi gözaltına alınmıştı. Londra polisinin bugün yaptığı açıklamada, gözaltı sayısının 9 olduğu bildirildi.
İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley yaptığı açıklamada, terör saldırısının ardından yapılan incelemenin devam ettiğini ve saldırganın evinin bulunduğu bölgelerde yapılan operasyonlarda 2 kişinin daha tutuklandığını bildirdi. Saldırganın doğumunda aldığı adın Adrian Russell Ajao olduğunu belirten Rowley, şahsın Adrian Elms ve Khalid Masood gibi farklı isimler kullandığını kaydetti.
Öte yandan polis saldırganı tanıyanların
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