Londra saldırısıyla ilgili 9 kişi gözaltı

Londra‘daki saldırıya ilişkin 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla olayla ilgili gözaltı sayısı 9’ü yükseldi.

Londra’daki terör saldırısıyla bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde Birmingham’da 6 noktaya baskın düzenlenmiş ve 7 kişi gözaltına alınmıştı. Londra polisinin bugün yaptığı açıklamada, gözaltı sayısının 9 olduğu bildirildi.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley yaptığı açıklamada, terör saldırısının ardından yapılan incelemenin devam ettiğini ve saldırganın evinin bulunduğu bölgelerde yapılan operasyonlarda 2 kişinin daha tutuklandığını bildirdi. Saldırganın doğumunda aldığı adın Adrian Russell Ajao olduğunu belirten Rowley, şahsın Adrian Elms ve Khalid Masood gibi farklı isimler kullandığını kaydetti.

Öte yandan polis saldırganı tanıyanların