Ölmeden önce Amerikalı turistle fotoğraf çektirmişti

Londra’da Çarşamba günü İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda bıçaklanan polis memuru Keith Palmer’ın ölmeden 45 dakika önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafı çeken Amerikalı turist Staci Martin, polis Palmer ile birlikte kameraya poz verirken görülüyor.

45 dakika sonra saldırgan Khalid Masood Palmer’ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Londra polisi, “Khalid Masood’u iyi tanıyan, yakınlarını bilen ve son günlerde gittiği yerler konusunda bilgi verebilecek kişilerden” yardım istedi.

ABD’nin Florida eyaletinden Londra’ya gelen Amerikalı turist Martin, fotoğrafı çektikten yaklaşık bir saat sonra taksiye bindiğinde saldırı haberini aldığını, olay yerine giden ambulansları ve helikopterleri gördüğünü aktardı.

Martin saldırıda hayatını kaybedenler arasındaki Palmer’ın fotoğrafını medyada görünce polis memurunu tanıdığını söyledi.

Palmer’ın hayattayken son fotoğraflarından biri olduğunu düşündüğünü söyleyen Martin, polisin ailesine bu son fotoğrafı vermeyi borç bildiğini açıkladı.

Martin “Onların (ailesinin) bu fotoğrafa sahip olduğundan emin olmak istedim” dedi.

Londra saldırısında yaralananlar arasındaki 75 yaşındaki Leslie Rhodes’un hayatını kaybetmesiyle saldırganın öldürdüğü gibi kişilerin sayısı 4’e çıktı.

Güney Londra’da yaşayan Rhodes, Westminister Köprüsü’nde saldırgan Khalid Masood’un araçla çarptığı üç kişiden biriydi.

Saldırıda daha önce Kıbrıs Türk kökenli öğretmen Aysha (Ayşe) Frade ve Amerikalı turist Kurt Cochran’ın da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Saldırı sonrası şu ana kadar Londra ve Birmingham’da 10 kişi gözaltına alındı, bu kişilerden biri serbest bırakıldı, 9 kişinin sorguları sürüyor.

Yaralanan 50 kişiden ikisinin durumları ağır, birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Halen 31 kişi hastanede tedavi görüyor.

Perşembe akşamı Londra’nın merkezindeki Trafalgar Meydanı’nda saldırıda hayatını yitirenler için bir anma töreni düzenlenmiş, törene İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katılmıştı. (BBCTÜRKÇE)