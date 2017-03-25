Rauf Denktaş Türk Okulu kuruluş yılını kutladı

Güney Londra’da Türk dili ve kültürü eğitimi veren Rauf Raif Denktaş Türk Okulu’nun 20. kuruluş yılı, Cyprus Garden’da düzenlenen programla kutlandı.

1996 yılında Bexley Türkçe Konuşan Toplum Derneği olarak faaliyetlerine başlayan, ismi ilk önce Blackfen Türk Okulu, 2010’da ise Rauf Raif Denktaş Türk Okulu olarak değiştirilen kurumun 20. yıl programına; KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, eski Ataşe Hasan Kortay, Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Başkanı Kemal Soyer, birçok sivil toplum örgütünün yöneticileri, okul başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile öğretmenler katıldı.

Rauf Raif Denktaş Türk Okulu Başkanı Elmaz Durmuş, yaptığı konuşmada, katılım gösteren tüm misafirlere teşekkür etti ve gecede toplanan bütün gelirin okula bağışlanacağına açıkladı.

“HEM DİLİMİZİ HEM DE KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRETİYORUZ”

18 yıldır gönüllü olarak Okula hizmet ettiğini belirten Durmuş, “Birçok öğrenci mezun ettik, fakat biz hala mezun olamadık. Yönetimdeki; Latife Mehmet, Aysel Kemal, Hazan Ataoğlu, Şerife Yıldırım, Ahmet Durmuş, Sefer Mehmet ile Tülay Şişman arkadaşlarıma da özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Mevcut durumda 120 öğrencimiz var. Okulumuz, kuruluşundan bugüne kadar birçok başarı gösterdi ve Londra’da yaşayan Türk ve Kıbrıslı Türk ailelerin çocuklarına hem dilimizi, hem de kültürümüzü öğretti” dedi.

Özel olarak hazırlanan 20. yıl pastasının Hasan Kortay, Gülgün Özçelik ve Elmaz Durmuş tarafından kesildiği gecenin sonunda, sponsorlara teşekkür plaketi verildi, kura çekimiyle hediye dağıtımı yapıldı.