Saatler bu gece bir saat ileri alınacak

Avrupa ülkelerinin bu gece yarısından itibaren yaz saatine geçmesiyle, İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.

Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınacak. Böylece Türkiye ile bu ülkelerin çoğunluğu arasındaki 2 saatlik fark 1 saate inecek.

Birleşik Krallık’ta da saatlerin 1 saat ileri alınması ile Türkiye ile saat farkı 3’ten 2 saate inecek.

Bakanlar Kurulunun aldığı ve 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 30 Ekim 2016’dan itibaren saatlerin 1 saat geri alınması uygulanması sonlandırılmıştı.

Böylece saatlerin GMT+3 diliminde sabitlenmesiyle, Türkiye‘nin Orta Doğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmıştı. Türkiye‘nin Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1’den 2 saate, İngiltere ile de 2’den 3 saate çıkmıştı. (AA)