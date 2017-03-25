Londra Gazete
Son haberler
25 Mart 2017 - AB 60 yaşında: Başarılar, sorunlar
25 Mart 2017 - “Gurbette yaşamak kadın için daha zor”
25 Mart 2017 - Rauf Denktaş Türk Okulu kuruluş yılını kutladı
25 Mart 2017 - Limasollular UK, “Mutluluk” dağıttı
25 Mart 2017 - Kırkısraklılar örgütlü ve daha güçlü
Home / İngiltere ve Londra / Saatler bu gece bir saat ileri alınacak

Saatler bu gece bir saat ileri alınacak

— 25 Mart 2017

Avrupa ülkelerinin bu gece yarısından itibaren yaz saatine geçmesiyle, İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.

Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınacak. Böylece Türkiye ile bu ülkelerin çoğunluğu arasındaki 2 saatlik fark 1 saate inecek.
Birleşik Krallık’ta da saatlerin 1 saat ileri alınması ile Türkiye ile saat farkı 3’ten 2 saate inecek.
Bakanlar Kurulunun aldığı ve 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 30 Ekim 2016’dan itibaren saatlerin 1 saat geri alınması uygulanması sonlandırılmıştı.

Böylece saatlerin GMT+3 diliminde sabitlenmesiyle, Türkiye‘nin Orta Doğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmıştı. Türkiye‘nin Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1’den 2 saate, İngiltere ile de 2’den 3 saate çıkmıştı. (AA)

Haber Okunma Sayısı: 11
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

23 Mart 2017 Perşembe
Sayı 838

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close