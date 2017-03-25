Saatler bu gece bir saat ileri alınacak— 25 Mart 2017
Avrupa ülkelerinin bu gece yarısından itibaren yaz saatine geçmesiyle, İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.
Avrupa ülkelerinin bu gece yarısından itibaren yaz saatine geçmesiyle, İngiltere ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.
Avrupa ülkelerinde bu gece yarısından sonra saatler 1 saat ileri alınacak. Böylece Türkiye ile bu ülkelerin çoğunluğu arasındaki 2 saatlik fark 1 saate inecek.
Birleşik Krallık’ta da saatlerin 1 saat ileri alınması ile Türkiye ile saat farkı 3’ten 2 saate inecek.
Bakanlar Kurulunun aldığı ve 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 30 Ekim 2016’dan itibaren saatlerin 1 saat geri alınması uygulanması sonlandırılmıştı.
Böylece saatlerin GMT+3 diliminde sabitlenmesiyle, Türkiye‘nin Orta Doğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkı ortadan kalkmıştı. Türkiye‘nin Avrupa ülkeleriyle saat farkı 1’den 2 saate, İngiltere ile de 2’den 3 saate çıkmıştı. (AA)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak