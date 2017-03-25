Tayyip Erdoğan, soyunma odasında

Türk Milli Takımı, Dünya Kupası eleme grup maçında Antalya’da karşılaştığı Finlandiya’yı Cenk Tosun’un golleriyle 2-0 yendi ve puanını sekize çıkardı. Türkiye’de Finlandiya ile oynadığı önceki beş maçta galibiyet yüzü görmeyen Milliler, ilk kez de seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşadı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, karşılaşma öncesi soyunma odasına inerek Teknik Direktör Fatih Terim ile kaptan Arda Turan ve arkadaşlarının tek tek ellerini sıkarak başarılar diledi. (FANATİKSPOR)