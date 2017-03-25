THY kabinlerinde elektronik cihaz yasağı başladı

ABD ve İngiltere‘ye yapılan direkt uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını kabine almalarını yasaklayan kararın ardından Türk Hava Yolları(THY), ilgili kısıtlamayı New York ve Londra seferleriyle bu sabah başlattı.

Türk Hava Yolları(THY), ABD ve İngiltere‘ye yapılan direkt uçuşlarda yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını kabine almalarını yasaklayan kararın ardından bu sabahtan itibaren ilgili uygulamayı başlattı. Yasaklı elektronik cihazlara yönelik kısıtlama THY‘nin bu sabah saat 08.25’te ABD‘nin New York şehrine gerçekleştirdiği TK03 ve Londra‘ya gerçekleştirdiği TK1979 sefer sayılı uçuşlarla başlatıldı.

TESLİM EDİLEN CİHAZLAR ÖZEL KUTU İÇERİSİNDE TAŞINDI

Kısıtlamayla ilgili daha önce bilgilendirilen yolcuların birçoğunun elektronik eşyalarını valizlerine yerleştirerek, Atatürk Havalimanı‘na geldiği görüldü. Bu yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçaklara geçti. Farklı ülkelerden ABD ve İngiltere gitmek üzere transit gelen ve yanında dizüstü bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, müzik çalar ve oyun konsolları gibi cihazı olan yolcular ise uçak kapısında yapılan kontroller sırasında cihazlarını yer hizmetleri görevlilerine teslim etti. Kayıt işlemleri yapılan cihazların üzerine etiket yapıştırıldıktan sonra özel bir kutuya koyulan yerleştirilerek uçak altındaki kargo bölümüne alındı. Yolculardan alınan yasaklı elektronik cihazlar sefer bitiminde bagaj etiketi eşleştirilmesiyle birlikte sahiplerine tekrar teslim edilecek.

“Uçakta çalışmamız gerekecekti ama bu bizi olumsuz etkiledi” Çocuklar için ABD‘de düzenlenecek bir konferansa katılmaya gittiklerini belirten Ayşe Çelebi, ‘”Bizim tabletlerimizi bagaja koymak zorunda kaldık. Aslında kötü oldu bizim için. Çünkü uçakta giderken çalışmamız gerekecekti ama bu bizi olumsuz etkiledi. Uzun bir yolculuk olacak bu sürede kitap okuyup film izleriz” şeklinde konuştu.

DOKUZ SAAT KİTAP OKUYACAĞIM

Eşiyle birlikte New York‘a giden Hakan Korkmaz, havalimanında elektronik yasağına ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Günlerdir konuşulan bir konu haberlerde de izledik. Şimdi hiçbir elektronik eşyayı yanıma almadım. Dokuz saat kitap okuyacağım. Bunun ekonomik olduğunu düşünüyorum. Herhalde arka tarafında başka sebepler vardır diye düşünüyorum ama büyük ihtimal ekonomik görünüyor” ifadelerini kullandı.

“İstanbul çıkışlı uçuşların önünü keseceğini düşünüyorum” Yolculardan Aytül Korkmaz ise, “Mutlaka İstanbul çıkışlı uçuşların önünü keseceğini düşünüyorum. Çünkü Orta Doğu kaynaklı pek çok yolcunun İstanbul üzerinden uçtuğunu biliyorum. Herhalde onlar başka yerleri tercih ederler diye düşünüyorum. İnşallah çok uzun sürmez. Bizim başka şansımız yok. İstanbul‘da yaşıyoruz. Mecburen İstanbulüzerinden uçacağız o yüzden bizi etkilemeyecek” diye konuştu.

ABD ve İngiltere geçtiğimiz günlerde İstanbul‘un da aralarında bulunduğu 10 havalimanından bu ülkelere gerçekleştirilecek direkt uçuşlarda, yolcuların cep telefonlarından büyük elektronik cihazlarını kabine almalarını yasaklayan karar almıştı. Yasağı ilk uygulayan havayolu şirketi ise British Airways olmuş, İstanbul-Londra seferlerinde yasak kapsamındaki elektronik cihazlar kabine alınmamıştı. (DAILYMOTION.COM)