Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu Belek’te başladı

Başbakan Binali Yıldırım, altıncısı düzenlenen Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun gala yemeğine katıldı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek ve kamuoylarını birbirine yakınlaştırmak amacıyla iletişim platformu olarak kurulan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu’nun altıncısı Belek‘teki Cornelia Otel’de düzenlenen gala yemeğiyle başladı.

Gala yemeğine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sağlık Bakanı Recep Akdağ katıldı.

Yemeğe, Birleşik Krallık tarafından da kraliyet ailesini temsilen York Dükü Prens Andrew, İngiltere‘nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Avrupa ve Amerikadan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan katıldı.

Forumun gala yemeği basına kapalı gerçekleştirildi. (AA)