Ailelere müjde: vergisiz çocuk bakımı geliyor

Milyonlarca aile hükümetin duyurusu üzerine yeni çocuk bakımı (childcare) servisine başvurabilecek. Londra’da 310,000 aile yeni vergisiz çocuk bakımı servisinden yararlanabilecek.

28 Nisan’da başlayacak olan yeni sistem, çalışan ailelerin çocuk bakımına ayırdığı bütçeyi 2bin pound kadar azaltırken, bu sayı engelli çocuklu ailelerde 4bin pound olacak. Yeni sistemin tanıtıldığı “The Childcare Choices” sitesinde ailelerin hangi teklifin kendilerine daha çok uyduğunu görmeleri için bir hesaplama sayfası da bulunuyor: www.gov.uk/childcare-calculator

Hazine’den baş müşavir David Gauke, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hükümet olarak çalışan ailelerimizin yanındayız. Yeni sistemimiz sayesinde çalışan aileler binlerce pound daha az masraf yapmış olacaklar.”

Eğitim Sekreteri Justine Greening ise şu açıklamada bulundu:

“Çalışan ailelerin çoğu çocuk bakımı konusunda zor günler geçiriyor ve hükümet bu anlamda ailelerin yanında olmak istiyor. Bu haftadan itibaren, aileler Childcare Choices platformunu kullanarak ailevi yapılarına en uygun sistemi bulabilecekler.”

2 milyon kadar çalışan ailenin başvurabileceği bedava çocuk bakımı servisinin önümüzdeki yıllarda ulaşacağı aile sayısının artacağı beklenirken, 12 yaşından küçük –ya da engelliyse 17 yaşından küçük- çocuğu olan çalışan aileler bu servisten yararlanabilecek.

Detaylı bilgi için www.childcarechoices.gov.uk websitesini ziyaret edebilirsiniz.