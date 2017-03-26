Alevi kültüründe Nevruz Bayramı

Ailelere müjde: vergisiz çocuk bakımı geliyor— 26 Mart 2017
Milyonlarca aile hükümetin duyurusu üzerine yeni çocuk bakımı (childcare) servisine başvurabilecek.
BRİTANYA Alevi Federasyonu, 21 Mart Nevruz Bayramı hakkında bir açıklama yayınladı.
Açıklamada Yaklaşık 200 milyon insanın bayram olarak kutladığı Nevruz’un Alevi kültüründeki yerini anlatan yazı şöyle: “Nevruz bazen doğanın iklim değiştirdiği anlarda bir çiçekte, bazen demirci Kawa’da olduğu gibi bir devrimcinin tutuşturduğu ateşte görülür, bazen de bir halk ozanının dilinde türküdür. Nevruz, Alevi anlayışında yeniden doğuş ve dirilişlerin sembolüdür. En kutsal doğum olan Şahı Merdan Ali’nin bu günde doğduğuna inanmak Nevruz’a atfedilen kutsallığın önemini anlatmaktadır. Aynı zamanda Nevruz tüm Ortadoğu halklarının haksızlıklar karşısında direnişi ve Kürt halkının özgürlük mücadelesinde de sembol olan ateştir. Nevruz ateşini halklara sosyal, siyasal, kültürel ve inançsal olarak rehber olması ve yeniden haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü belirleyebilmesi ve aydınlıklara öncülük edebilmesi umuduyla karşılıyoruz. Nevruz’un halklarla buluşturulması için bugüne kadar bedel ödemiş Nevruz’u yaşatmak uğruna bu ateşi kendi bedeninde tutuşturmuş tüm canların devri asan olsun.
Nevruz ateşinin, emekçilerin, mazlumların ve tüm ezilenlerin mücadelelerinde yükselen ışık olması dileğimizle.”
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