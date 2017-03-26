Alman devi İngiltere’ye taşınıyor

Deutsche Bank, İngiltere’nin finans merkezi City of London’da yeni yönetim merkezine taşınmaya hazırlanıyor.

Almanya merkezli Deutsche Bank’ın İngiltere Başkanı Garth Ritchie, İngiltere’nin geleceğine inandıklarını belirterek Londra’daki finans merkezi içerisinde yeni bir yönetim binasına taşınmayı planladıklarını açıkladı.

İngiliz yayın kurumu BBC, Ritchie’nin İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkış sürecine (Brexit) rağmen ülkenin geleceğine inandığını, bu doğrultuda Londra’nın finans merkezi City of London içerisinde yeni bir yönetim binasına taşınılmasının planlandığını bildirdi.

Deutsche Bank’ın hali hazırda İngiltere operasyonlarında çalışan toplam 7 bin kişi Londra’daki 15 farklı binada istihdam ediliyor. Deutsche Bank’ın yeni stratejisine göre, Londra’nın finans merkezi “City of London” içerisinde yer alan 21 Moorfields’te şu an inşaat halinde olan binanın 25 yıllığına kiralanması, 2023 yılına kadar İngiltere’de çalışan tüm çalışanların bu yeni merkeze taşınması planlanıyor.

Öte yandan uluslararası bankaların üst düzey yöneticilerinden bazıları, Avrupa operasyonlarında çalışan binlerce insanın Londra’dan, Paris, Frankfurt, Dublin ve Madrid gibi alternatif finans merkezlerine taşınabileceğini söylerken, bazı yöneticiler ise yönetim kurullarının nihai kararlarını henüz vermediğini belirtmekle yetiniyor.

Ocak ayında Davos Dünya Ekonomi Forumunda (WEF) konuşan İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin Üst Yöneticisi Stuart Gulliver, önümüzdeki iki yıl içerisinde Londra’daki operasyonlarının bir kısmını ve yaklaşık bin çalışanı Fransa’nın başkenti Paris’e taşımayı planladıklarını söylemişti.

İsviçre merkezli UBS’in Başkanı Axel Weber ise bankanın Londra’daki toplam 5 bin çalışanından yaklaşık bininin Brexit sürecinden etkilenebileceğini, bu çalışanların Avrupa’da başka bir yere kaydırılabileceğine işaret etmişti.

Almanya’nın Handelsblatt gazetesi ise ABD merkezli Goldman Sachs’ın Londra’daki merkezinde çalışanların sayısını yarı yarıya azaltarak yaklaşık bin çalışanını Frankfurt’a kaydırabileceğini belirtmişti.

İngiliz basınında ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’in de Londra’daki 2 bin çalışanını Dublin ve Frankfurt’a taşıyabileceği öne sürülmüş, banka ise bu iddiaları reddetmişti. (AA)