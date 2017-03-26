BALIKÇIOĞLU Kabare Tiyatrosu Güney Londra ve Kıbrıs yolcusu

Osman Balıkçıoğlu yönetiminde, 5 Şubat 2017’de ’Angolem Hava Yolları’ ve ‘Şişman Danışman’ adlı iki skeçle tiyatro severlerin karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu, oyunlarını bu kez, Güney Londra ile Kuzey Kıbrıs’taki izleyenlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

25 Mart’ta Güney Londra’da, 3-11 Nisan tarihleri arasında ise Kuzey Kıbrıs turnesinde tiyatro severlerin karşısına çıkacak olan Balıkçıoğlu Kabare Tiyatrosu, elde edilen geliri yine eğitim ve sağlık için bağışlayacak.

TÜM GELİR EĞİTİM VE SAĞLIĞA…

Usta tiyatrocu Osman Balıkçıoğlu, Güney Londra’da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu yararına 25 Mart’ta izleyenlerin karşısına çıkacaklarını müjdeledi. Balıkçıoğlu’nun Londra Gazeteye verdiği bilgilere göre, Kıbrıs Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin organize ettiği ve tüm geliri bu Derneğe bağışlanacak Kuzey Kıbrıs turnesinin programı şöyle:

3 Nisan- Lefke Avrupa Üniversitesi, 5 Nisan- Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi, 8 Nisan- Mağusa Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, 10 Nisan- Dörtyol Camii ve Kültür Evi, 11 Nisan- Güzelyurt Ortadoğu Teknik Üniversitesi.

VELİ’DEN BALIKÇIOĞLU’NA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Öte yandan; 5 Şubat’taki gösterilerden elde edilen gelirin 2 bin poundluk kısmını, gerek Ingiltere, gerek Kıbrıs, gerekse dünyanın başka bölgelerinde eğitim ve yardım faaliyetlerinde bulunan Olive Tree Education Foundation’a bağışlayan Osman Balıkçıoğlu’na teşekkür plaketi sunuldu. Olive Tree Education Foundation Kurucusu, yardımsever işadamı Günay Veli, Osman Balıkçıoğlu’na, kurumlarına yaptığı bağıştan dolayı teşekkür etti.

Osman Balıkçıoğlu ve ekibinin topluma örnek olduğunu ifade eden Günay Veli, söz konusu bağışın, Kıbrıs’ta yardım faaliyetleri ile Batı Afrika ülkesi Guinea Bissau’da devam eden okul projesinde kullanılmak üzere bağışlandığının altını çizdi. Veli, inşaatı süren okulun Mayıs- Haziran 2017’de tamamlanmasının planlandığını da aktardı.