Başbakanlık önünde anma töreni

İngiltere‘nin başkenti Londra‘da 22 Mart‘ta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler Başbakanlık binası önünde yapılan anma programı düzenlendi.

“Irkçılığa Karşı Dur” adlı sivil toplum hareketi tarafından düzenlenen ve Londramerkezli Britanya Müslüman Konseyi (MCB) ile Londra‘daki Yahudi toplumunun desteklediği “Nefrete ve bölücülüğe karşı birliktelik anması” başlıklı eylem için katılımcılar, olay yerinin yakınında bulunan Başbakanlık binası önünde toplandı.

Burada, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve dostlarına taziyelerini dile getiren katılımcılar, olaydan yaralı kurtulan ve hastanede tedavisi sürenlere destek mesajlarını iletti.

Katılımcılar anmada “İslamofobi’ye hayır” yazılı bir pankart açarken, ellerinde de “Irkçılığa karşı durun”, “Sığınmacıları günah keçisi yapmayın”, “Yahudi aleyhtarlığına karşı durun” ve “Bir arada durun” yazılı dövizler taşıdı.

Konuşmalarda, aşırı sağcı grup “Britain First’ün saldırıyı fırsata çevirmeye çalıştığı, ırkçılık ve nefreti yayma çabası içerisinde bulunduğu anımsatılarak, “Irkçıların bizi bölmesine izin vermeyeceğiz. Bu zor zamanlarda birlikte omuz omuza durmalıyız. Irkçılığa, Yahudi aleyhtarlığına, İslamofobi’ye ve tüm nefret çeşitlerine karşı dayanışma içerisinde duralım.” mesajı verildi.

Anma programına destek vermek üzere alana gelen MCB’den Talha Ahmad, olayı “korkunç bir saldırı” olarak tanımladı. Nefrete ve bölücülüğe karşı birlikte dayanışma içerisinde olunması gerektiğini bildiren Ahmad, “Terör ve cinayetin dini yok.” dedi.

Eylemin organizatörlerinden Sabby Dhalu da saldırının “korkunç” olduğunu söyleyerek, “Bu olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Nefrete karşı birlikte durmalıyız. Kendi kendine hizmet eden aşırı sağın bizi bölmesine izin veremeyiz. Yoksa o zaman nefret kazanır.” diye konuştu.

Anmada, terör olaylarından etkilenenleri anma çerçevesinde mumlar yakıldı.

Eylem sırasında önlem alan çok sayıda silahlı polis memuru araçlarında bekledi.

Bu arada Londra‘daki benzer anma eylemleri ülke genelindeki 10’dan fazla kentte de düzenlendi.

Londra’da 222 Mart’ta öğle saatlerinde, ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde yaşanan olayda saldırgan, WestminsterKöprüsü’nde kiralık bir aracı insanların üzerine sürmüş, ardından İngiltereParlamentosu’nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.

Araçtan çıkarak parlamentonun bahçesine giren saldırgan, burada görevli bir polisi bıçaklayarak öldürmüştü. Çevrede bulunan diğer güvenlik görevlileri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

İngiliz polisi saldırının failinin 52 yaşındaki Adrian Russell Ajao adlı İngiliz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen olayda, İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk’ü olduğu iddia edilen Ayşe Frade (43), İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananların tedavisine hastanede devam ediliyor. Saldırıda yaralananlar arasında İngilizlerin yanı sıra Fransa, Romanya, Güney Kore, Yunanistan, Almanya, Çin, Polonya, İrlanda, İtalya ve ABD vatandaşları bulunuyor. Yaralı 3 İngiliz polis memurundan 2’sinin durumu ciddiyetini koruyor. (AA)